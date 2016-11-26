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شاهد: إسعاف طفل أثناء القصف بعد إنقاذه من تحت الأنقاض بحلب

26/11/2016

أظهرت لقطات فيديو لهواة بثت على موقع للتواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ أفراد منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم "الخوذ البيضاء" لطفل من تحت الأنقاض في ضاحية المشهد التي تسيطر عليها المعارضة في حلب.

وفي اللقطات التي تقول المنظمة إنها صورت أمس ينقذ المتطوعون في المنظمة طفلا ويهرعون به لسيارة إسعاف تقف بالقرب من المكان فيما يسمع دوي انفجار بوضوح في الخلفية.

وفي لقطات لاحقة يظهر رجل يزحف من تحت كومة من الأنقاض وفي البداية يحمله المتطوعون؛ ولكنه وقف على قدميه فيما بعد بينما يسمع صوت طائرات تحلق في الجو وتظهر أعمدة الدخان تتصاعد في الخلفية.

وتظهر لقطات أخرى الدمار في ضاحية سيف الدولة التي تسيطر عليها المعارضة أيضا بينما يتناثر الحطام في الشوارع حول مبان مدمرة.

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