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سيتي يكشف المدرب المتورط بالاعتداء الجنسي على أطفال النادي

26/11/2016

باري بينيل ..مدرب سابق لفريق مانشسترسيتي

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن المدرب المتورط في وقائع الاعتداء الجنسي على لاعبي كرة القدم الأطفال داخل جدران النادي.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه تم فتح تحقيق رسمي مع المدرب السابق، بارى بينيل بعد اعترافات اثنين من نجوم كرة القدم السابقين بأنه كان يعتدي عليهم عندما كانوا أطفالًا.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة بدأت إجراء تحقيقات، وفتشت منزل المدرب المذكور، واستجوبت السكان المجاورين له للتعرف منهم على سلوكياته.

وواجه بينيل حكما بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة اغتصاب صبي بريطاني بأحد أندية كرة القدم من ولاية فلوريدا في عام 1994، ثم حكم عليه أيضا بالسجن لمدة تسع سنوات في 23 جريمة ضد ستة أطفال في إنجلترا في عام 1998.

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