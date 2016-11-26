زعماء العالم ينعون "الرفيق" كاسترو

زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو

نعى زعماء العالم اليوم السبت زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو الذي أسس دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة.

وتوفي كاسترو عن 90 عاما أمس الجمعة وأعلن شقيقه وخليفته راؤول كاسترو وفاته في التلفزيون الحكومي.

وقدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعازيه لأسرة فيدل كاسترو، وقال إن التاريخ سيحكم على تأثيره في كوبا والعالم.

وقال أوباما في بيان "في هذه اللحظة التي رحل فيها فيدل كاسترو نمد يد الصداقة إلى الشعب الكوبي. التاريخ سيسجل وسيحكم على التأثير الضخم لهذه الشخصية المنفردة على الشعب وعلى العالم من حوله".

وأضاف أوباما أنه سعى خلال رئاسته إلى "طي صفحة الماضي" والعمل على مستقبل يبني على تلك الأمور المشتركة.

وقال ميخائيل جورباتشوف آخر زعيم للاتحاد السوفيتي الذي كان لفترة طويلة سندا اقتصاديا وسياسيا لكوبا إن كاسترو ترك بصمة دائمة في تاريخ بلاده والعالم.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن جورباتشوف قوله "دعم فيدل بلاده في وقت الحصار الأمريكي الشرس وفي وقت من الضغوط الكبيرة عليه".

وفي برقية عزاء لراؤول وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الراحل "بالمثال الملهم للعديد من الدول".

ونقل الكرملين عن البرقية قولها "فيدل كاسترو صديق حقيقي وواضح لروسيا".

وفي فنزويلا حليفة كوبا منذ فترة طويلة والمعارضة للموقف السياسي الأمريكي، قال الرئيس نيكولاس مادورو إن كاسترو ألهم بلاده وسيظل يلهمها.

وقال رئيس الإكوادور رافاييل كوريا "تركنا عظيم.. لقد مات فيدل.. تحيا كوبا! تحيا أمريكا اللاتينية".

وأشاد رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوكا أيضا بالزعيم الكوبي وشكره على دعمه ومساندته في الصراع من أجل القضاء على نظام الفصل العنصري في بلاده.

وقال زوما في بيان "كان الرئيس كاسترو معنيا بصراعنا ضد الفصل العنصري. ألهم الشعب الكوبي لينضم إلينا في نضالنا ضد الفصل العنصري".

وتحدث الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند عن خسارة شخصية كبيرة على الساحة العالمية، وأشاد بالتقارب بين هافانا وواشنطن في حين أشار إلى المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان تحت قيادة نظام كاسترو.

وقال في بيان "كان فيدل كاسترو شخصية متميزة في القرن العشرين، جسد الثورة الكوبية بآمالها وبخيبة الأمل اللاحقة".

وفي بوليفيا قال الرئيس إيفو موارليس في بيان "ترك فيدل كاسترو إرثا من النضال من أجل دمج شعوب العالم … رحيل القائد فيدل كاسترو يؤلم بحق".

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في بيان "فقد الشعب الصيني رفيقا مقربا وصديقا مخلصا."

وبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برقية تعزية في وفاة الزعيم الكوبي ووصفه بأنه "كان مدافعا صلبا عن قضايا وطنه وشعبه وعن قضايا الحق والعدل في العالم."

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن كوبا كانت "الدولة الأمريكية اللاتينية الوحيدة التي صوتت ضد قرار تقسيم فلسطين الصادر عام 1947."

وكاسترو زعيم سياسي كوبي، من أبرز رموز الثورة الشيوعية في أميركا اللاتينية، قاد ثورة مسلحة على نظام فولغنسيو باتيستا، وحكم كوبا قرابة خمسة عقود، وكان رمزا للكفاح ضد "الإمبريالية الأميركية".