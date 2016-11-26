البث الحي
منوعات

البرلمان العراقي يقنن "الحشد الشعبي" في ظل مقاطعة السنة

26/11/2016

أقر البرلمان العراقي، اليوم السبت، بالأغلبية، مشروع قانون أصبح بموجبه "الحشد الشعبي" هيئة رسمية، خلال جلسة قاطعها نواب اتحاد "القوى السنية".

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، في مؤتمر حضره عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني (أكبر كتلة شيعية في البرلمان) ونواب من عدة كتل في مبنى البرلمان، إن "لجنة الأمن والدفاع وبمشاركة اللجان ذات العلاقة استطاعت تشريع قانون الحشد الشعبي"

ودعا الزاملي، الحكومة إلى إرسال الهيكل التنظيمي وتعيين قيادات للحشد الشعبي.

من جهته، أشار الحكيم إلى أن "مجلس النواب قام بمسؤوليته الوطنية تجاه المجاهدين".

وقالت وكالة الأناضول إن التصويت على القانون تم بأغلبية أصوات الحضور البالغ 208 أصوات، بالرغم من مقاطعة نواب كتلة اتحاد القوى (53 نائباً) للجلسة.

ويأتي التصويت بالرغم من دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، البرلمان، لإعادة مشروع "قانون الحشد" لدراسته، بعد الجدل المثار وبالتحديد من الكتل السنية.

وفي وقت سابق اليوم، قال محمد الكربولي رئيس كتلة الحل المنضوية ضمن تحالف القوى، إن "الحكومة سحبت اليوم قانون الحشد الشعبي من البرلمان، لاحتواء مقترح القانون تبعات مالية".

وأضاف الكربولي، أن "التحالف طالب سابقا بضرورة أن يتم تأجيل إقرار القانون واستجابت الحكومة اليوم لذلك".

وكان الحكيم، قد عقد اجتماعاً صباح اليوم بقيادات التحالف الوطني لبحث مسودة القانون.

وقالت كتلة تحالف القوى العراقية إن إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي بفرض الإرادات هو اخلال بمبدأ الدولة، وإخلال بالتوازن في المؤسسات الأمنية، كما أنه يمثل محاولة لخلق أجهزة موازية للقوات المسلحة، تشبها بدول وأنظمة أخرى، مشرين إلى أن هذه الطريقة تضعف الدولة العراقية والوحدة الوطنية.

وأكدت الهيئة ضرورة إعادة النظر سريعا في القانون المقر، موضحين أنه يجب أن يكون هناك إعادة نظر في مبدأ الشراكة والمواطنة والحقوق المتساوية.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)