اعتداء على مدرسة للأئمة بالدنمارك للمرة الرابعة خلال شهرين

رابع اعتداء على مدرسة الأئمة في كوبنهاغن

اعتدى مجهولون، بالمفرقعات، على مدرسة للأئمة والخطباء في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، وذلك للمرة الرابعة خلال شهرين.

وقال أحمد إحسان دنيز، مدير مدرسة "مينا هيند هولم" للأئمة والخطباء والتي تعتبر أول مدرسة من نوعها في الدول الإسكندنافية، أن "مجهولين اعتدوا على المدرسة الموجودة في قضاء "فوكليبجيرغ" بكوبنهاغن، وأن هذا رابع اعتداء تتعرض له المدرسة في الموسم الدراسي لهذا العام".

وذكر دنيز أن "منفذي الهجوم عددهم أربعة، اعتدوا على مبنى المدرسة من نقاط لا تغطيها كاميرات المراقبة الأمنية"، مبينًا أنهم أبلغوا الشرطة المحلية بالحادث.

وأوضح أن المدرسة أصبحت هدفا للاعتداءات العنصرية عقب استمرار الإعلام الدانماركي بوصف المدرسة أنها " ثانوية إسلامية ".

وأشار إلى أن 3 مسؤولين من وزارة التربية زاروا المدرسة ، وأعربوا لهم عن وجهة نظرهم الإيجابية تجاه المدرسة.