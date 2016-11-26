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إصابة 12 شخصا..3 حالتهم خطيرة بحريق في مستوطنة معاليه أدوميم

26/11/2016

حريق ببناية في مستوطنة معاليه أدوميم

أصيب  12 شخصا جراء اندلاع حريق فجر اليوم ، في بناية في مستوطنة معاليه أدوميم الاسرائيلية بالضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة ، فيما باقي الإصابات حالاتها متوسطة.

ولم يتضح بعد سبب نشوب الحريق في البناية المكونة من خمسة طوابق. 

وقالت الإذاعة إن القرى الفلسطينية المجاورة تواجه حرائق تنتشر بسرعة بسبب الجفاف والرياح.

يشار إلى أن إسرائيل تشهد حرائق في مناطق مختلفة لليوم السادس على التوالي.

وتسلمت إسرائيل مساعدات، بما في ذلك طائرات ورجال إطفاء وشاحنات، من عدد من الدول الأجنبية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن مساعدات وصلت من دول أعضاء بالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وتركيا، وكذلك من الأردن ومصر. 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب مساعدة خارجية لإطفاء الحرائق التي تشهدها إسرائيل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن شموليك فريدمان، رئيس العمليات في خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية قوله: "إن الوضع تحت السيطرة ، وبالمعنى النسبي، تخف حدته.. لكن نظرا لظروف الطقس القاسية للغاية يمكن أن يزداد سوءا مرة أخرى".

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