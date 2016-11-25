وفاة ميكويان مصمم مقاتلات ميج في العهد السوفيتي

قالت شركة ميج لصناعة الطائرات المقاتلة اليوم، إن فانو ميكويان أحد مطوري المقاتلات ميج في العهد السوفيتي والتي لا تزال في الخدمة بسلاح الجو الروسي توفي عن 89 عاما.

ويعرف ميكويان بأنه مصمم المقاتلة ميج 29 التي دخلت الخدمة في الثمانينات باعتبارها النظير السوفيتي للمقاتلات الأمريكية إف 15 وإف 16.

وتعرف ميج 29 في الغرب باسم فالكروم ولا تزال في الخدمة في سلاح الجو الروسي وصدرت إلى عدة دول.

وقالت وسائل الإعلام الروسية إن ميكويان الذي ولد عام 1927 توفي في موسكو.

وكان والده أنستاس ميكويان مقربا من القادة البلاشفة الأوائل وحليفا رئيسيا لنيكيتا خروشوف زعيم الحزب الشيوعي السوفيتي.

بدأ ميكويان حياته العملية عام 1953 في شركة ميج التي تملكها الدولة والتي شارك في تأسيسها عمه أرتيوم باسم مكتب ميكويان وجورفيتش للتصميم (ميج).

وأصبح فانو ميكويان كبير المصممين في الشركة.

وتقول شركة ميج إن الاتحاد السوفيتي وروسيا من بعده أنتجا أكثر من 1600 مقاتلة ميج 29.