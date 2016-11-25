البث الحي
منوعات

وفاة ميكويان مصمم مقاتلات ميج في العهد السوفيتي

25/11/2016

قالت شركة ميج لصناعة الطائرات المقاتلة اليوم، إن فانو ميكويان أحد مطوري المقاتلات ميج في العهد السوفيتي والتي لا تزال في الخدمة بسلاح الجو الروسي توفي عن 89 عاما.

ويعرف ميكويان بأنه مصمم المقاتلة ميج 29 التي دخلت الخدمة في الثمانينات باعتبارها النظير السوفيتي للمقاتلات الأمريكية إف 15 وإف 16.

وتعرف ميج 29 في الغرب باسم فالكروم ولا تزال في الخدمة في سلاح الجو الروسي وصدرت إلى عدة دول.

وقالت وسائل الإعلام الروسية إن ميكويان الذي ولد عام 1927 توفي في موسكو.

وكان والده أنستاس ميكويان مقربا من القادة البلاشفة الأوائل وحليفا رئيسيا لنيكيتا خروشوف زعيم الحزب الشيوعي السوفيتي.

بدأ ميكويان حياته العملية عام 1953 في شركة ميج التي تملكها الدولة والتي شارك في تأسيسها عمه أرتيوم باسم مكتب ميكويان وجورفيتش للتصميم (ميج).

وأصبح فانو ميكويان كبير المصممين في الشركة.

وتقول شركة ميج إن الاتحاد السوفيتي وروسيا من بعده أنتجا أكثر من 1600 مقاتلة ميج 29.

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

الجزائر.. اتحاد الكرة يعلق بعد تعرض نبيل بن طالب لـ"العنصرية" في ألمانيا

نبيل بن طالب (مواقع التواصل الإجتماعي)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)