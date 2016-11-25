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نتنياهو: لا نعلم متى يمكن إخماد الحرائق المنتشرة في إسرائيل

25/11/2016

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، إن الحرائق مستمرة بالاندلاع (منذ ثلاثة أيام) في 15 موقعا مختلفا من البلاد، مشيرا أن حكومته لا تستطيع تحديد الوقت اللازم لإخمادها.
وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة حيفا (شمال)، إن "الحرائق لا تقتصر على حيفا، وحدها بل تشتعل في أنحاء أخرى من البلاد، وهناك جهود جبارة تبذلها كل القوات المعنية العاملة على مدار الساعة، في 15 موقعاً، سعياً لإخماد النيران".
وأوضح قائلا "إننا لا نعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر (إخماد الحرائق)"، مشيرا إلى أن عدد المنازل المتضررة لا يتجاوز العشرات.
وتابع "سيعود من تم إخلائهم إلى منازلهم، وسنعتني بهم حتى ذلك الحين من خلال تغطية النفقات المترتبة على نزولهم في فندق أو غير ذلك".
وأضاف "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، كما سنقدم المساعدات لأولئك الذين تضررت منازلهم، حيث يقتضي الأمر التحلي بالصبر".
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إخلاء عشرات الآلاف الإسرائيليين من المنازل في مدينة حيفا بسبب الحرائق.
وجدد نتنياهو تلميحه بأن بعض الحرائق متعمدة، قائلا "أرجو القول بأوضح التعابير إن أي حريق ناتج عن إضرام النار عمداً أو عن التحريض على إضرام النار، ما هو إلا عمل إرهابي بكل معنى الكلمة، حيث سنتعامل معه تبعاً لذلك".
وتعكف طواقم الإطفاء الإسرائيلية، بمساعدة من دول أخرى، على إخماد الحرائق التي تتوسع منذ 3 أيام خاصة في منطقتي وسط وشمالي البلاد.

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