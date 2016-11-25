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مصر: ارتفاع عدد قتلى "كمين الغاز" في سيناء إلى 12 جنديا

25/11/2016

قالت مصادر أمنية إن عدد قتلى هجوم شنه مسلحون في محافظة شمال سيناء المصرية على نقطة تفتيش عسكرية ارتفع اليوم إلى 12 جنديا.

واستهدف الهجوم الذي وقع مساء أمس الخميس "كمين الغاز" وهو نقطة تفتيش عسكرية تقع غربي مدينة العريش عاصمة شمال سيناء التي ينشط فيها مسلحون موالون لـ"تنظيم الدولة".

وكان المتحدث العسكري المصري قد ذكر في صفحته الرسمية على فيسبوك أن ثمانية جنود قتلوا وأصيب عشرة آخرون ونسب الهجوم إلى "عناصر إرهابية" مشيرا إلى مسلحي جماعة أنصار بيت المقدس التي غيرت اسمها إلى ولاية سيناء التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في 2014.

وقالت المصادر إن قوات الأمن عثرت اليوم على جثث أربعة مجندين في محيط "كمين الغاز" ليرتفع عدد القتلى إلى 12 جنديا.

وكان المتحدث العسكري قال إن المهاجمين استهدفوا الكمين بعربات دفع رباعي مفخخة ومحملة بكميات كبيرة من المتفجرات.

وقال مصدر إن البحث ما زال جاريا عن جندي آخر موضحا أن خمسة جنود كانوا قد اعتبروا في عداد المفقودين بعد الهجوم.

وتابع أن عدد أفراد الكمين 31 نجا منهم ستة وأصيب 12 بالإضافة إلى القتلى الاثني عشر.

وذكر المتحدث العسكري إن ثلاثة من المهاجمين قتلوا في اشتباك مع أفراد الكمين.

وقال شهود عيان إن قوات أمن إضافية انتشرت في العريش اليوم وفتشت عددا من المنازل بحثا عن مشاركين في الهجوم.

وذكرت مصادر إن هجوم أمس شمل تفجير سيارة ملغومة وإطلاق قذائف (آر.بي.جي) وقذائف مورتر على الكمين بالإضافة إلى هجوم بالرصاص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلى الآن.

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