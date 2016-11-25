ضحايا جدد في فضيحة الاعتداء الجنسي على لاعبي إنجلترا

بول ستيوارت لاعب توتنهام وليفربول السابق

قال بول ستيوارت لاعب خط الوسط السابق بالمنتخب الإنجليزي لكرة القدم إنه يعتقد أن "المئات" من اللاعبين السابقين ربما تعرضوا لاعتداءات جنسية خلال طفولتهم، وذلك مع اعتراف المزيد من الضحايا اليوم الجمعة بتعرضهم لاعتداءات جنسية في سن مبكرة.

وقال ستيوارت اللاعب السابق لفريقي توتنهام وليفربول في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه كان يتعرض لهذه الاعتداءات يوميا من جانب مدرب لفريق شباب، وذلك عندما كان عمره 11 عاما.

وأشار ستيوارت إلى أن حجم هذه الفضيحة ربما لا يقل عن نظيرتها المتعلقة بجيمي سافيل، الذي وجهت له بعد وفاته المئات من الاتهامات بالاعتداء.

وأضاف ستيوارت في تصريحاته لـ "بي.بي.سي": "أتمنى ألا يكون هناك العديد من سافيل، ولكنني أعتقد أن هناك المئات."

وكان ستيوارت قد قال في تصريحات لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية إنه قد تعرض لهذه الاعتداءات المسيئة على مدار 4 سنوات.

وظهرت القضية مجددا إلى العلن عندما تحدث لاعب كرو السابق أندي وودوارد لصحيفة "الغارديان" البريطانية عن الانتهاكات التي ارتكبها المدرب بينيل.

وكان المهاجم السابق لفريق كرو، آندي وودوارد قد كشف الغطاء عن الفضيحة قبل أيام عندما قال إنه تعرض لاعتداء جنسي من جانب باري بينيل، الذي كان مدربا للنادي، والذي ثبت عليه الشذوذ الجنسي، الأمر الذي دفع زميله السابق ستيف والترز للحديث عن اعتداءات مشابهة للمدرب نفسه.

كما كشف المهاجم السابق في مانشستر سيتي ديفيد وايت، إنه تعرض لاعتداء جنسي من بينيل، الذي عمل مع أندية مثل كرو ومانشستر سيتي، قبل إدانته في حالات اعتداء مشابهة عدة في العام 1998.

وأضاف وايت في بيان مساء الأربعاء الماضي: "أود أن أؤكد أنني تعرضت للتحرش الجنسي من قبل مدربي السابق لكرة القدم باري بينيل في أواخر 1970 وأوائل 1980، وكان ذلك عندما كنت ألعب مع فريق وايت هيل في مانشستر".

وتلقى المدرب بينيل في العام 1998 حكما بالسجن لمدة 9 سنوات بعد اعترافه بالاعتداء الجنسي في أكثر من 20 حالة، بما في ذلك اللواط، بحق 6 فتيان تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 15 عاما.

وكان وايت هو رابع لاعب إنجليزي سابق يتحدث منذ الأسبوع الماضي عن اعتداءات جنسية تعرضوا لها، مما يعمق المخاوف بشأن تفشي الشذوذ الجنسي بين أندية كرة القدم في شمال غربي البلاد في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

ونقلت ال"بي.بي.سي" عن بيان لشرطة شيشاير أن 11 شخصا اعترفوا بتعرضهم للاعتداء، من بينهم ستيف والترز اللاعب السابق أيضا بفريق كرو.

وأطلقت الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال في بريطانيا خطا ساخنا لمساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية من لاعبي كرة القدم.

وأعلنت الجمعية عن تلقيها 50 بلاغا في اليوم الأول، وذكرت صحيفة "ذا غارديان" اليوم الجمعة أن لاعبا سابقا لفريق نيوكاسل تقدم أيضا ببلاغ.

كذلك أعلن اللاعبان السابقان كريس أونسوورث وجاسون دانفورد اليوم الجمعة اعتزامهما لسرد قصصهم مع التعرض للاعتداء الجنسي في سن مبكرة.

ودعا النجم واين روني قائد المنتخب الإنجليزي، وهو سفير للجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، الضحايا إلى الإبلاغ عما تعرضوا له.

وأضاف "إنه أمر فظيع أن يتعرض بعض من زملائنا لمثل هذه المعاناة في الوقت الذي يمارسون فيه اللعبة التي نعشقها."

وتابع "آندي (وودوارد) شجاع حقا فيما فعل، وأنا أدعو أي لاعب تعرض أو يتعرض للاعتداء، إلى الإبلاغ عبر الخط الساخن الجديد للجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال.