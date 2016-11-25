شاهد : شاحنات محملة بالرمال في نيويورك لحماية عرض عيد الشكر

تستخدم شرطة نيويورك شاحنات مملوءة بالرمال وأجهزة لرصد الإشعاع وكلابا بوليسية ورجالها المدججين بالسلاح لتأمين الدورة التسعين للعرض الذي ينظمه متجر ماسي احتفالا بعيد الشكر.

ويتجمع نحو 3.5 مليون شخص على طريق العرض الذي يبلغ طوله أربعة كيلومترات في مانهاتن من أجل المشاركة في الاحتفال السنوي الذي يبثه التلفزيون في أنحاء الولايات المتحدة ويدشن موسم التسوق في العطلات ببالونات عملاقة على أشكال شخصيات كارتونية.

وتستخدم 82 شاحنة محملة بالرمال من إدارة الصرف الصحي لمواجهة تهديد محتمل من تنظيم الدولة التي وصفت العرض بأنه "هدف ممتاز".

تزن الشاحنات 16 طنا وتزيد زنتها إلى المثلين عند تحميلها بالرمال مما يجعل من الصعب تحريكها حتى إذا صدمتها مركبات كبيرة.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي "نحن على دراية ببعض التقارير المتداولة لكنني أريد أن أؤكد لجميع سكان نيويورك أنه لا توجد معلومات ذات مصداقية ومحددة عن أي تهديد محدد موجه لهذا العرض".

واستخدمت الشرطة أيضا شاحنات الرمال لحماية برج ترامب القريب الذي يسكنه الرئيس المنتخب دونالد ترامب ويوجد به المقر الرئيسي لحملته.