شاهد: سيول تتسبب في فيضانات بشمال إيطاليا

هطلت أمطار غزيرة على شمال غرب إيطاليا اليوم الجمعة مما زاد من منسوب مياه الأنهار التي فاضت عن ضفافها في بعض المناطق.

كانت منطقتا بيدمونت وليجوريا الأكثر تضررا. وفاضت مياه نهر تانارو على ضفتيه في عدة مناطق مما تسبب في عزل بلدة جاريسيو حيث غمرت المياه الأدوار الأرضية للمساكن والمتاجر.

ولا يزال هناك شخص -يعتقد أن سيلا من مياه نهر تانارو قد جرفه بعيدا- في عداد المفقودين.

وأغرقت المياه الكثير من البنايات في المناطق الزراعية على جانب النهر.

واجتاحت أمواج من المياه التي تحمل الطين الجسور وتم إغلاق 25 طريقا على الأقل.

ويراقب المسؤولون ارتفاع منسوب مياه نهر بو وهو الأطول في إيطاليا ويمر عبر مدينة تورينو إحدى أكثر المدن سكانا في الشمال الإيطالي.