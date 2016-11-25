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شاهد| داعية مصري: لا يجوز الشماتة في إسرائيل ويجب أن نساعدهم

25/11/2016

قال الداعية المصري مظهر شاهين إنه لا يجوز الشماتة حتى في الأعداء، مشيرا إلى أن إسرائيل هي عدو مهادن بينها وبين مصر معاهدة للسلام، وهذه الاتفاقية تحول بين المصريين وبين الشماتة في الإسرائيليين.

وأضاف شاهين على شاشة إحدى الفضائيات المصرية، أن إسرائيل ليست هي العدو الأول لمصر، وإنما من يقتل المصريين ويسيئ لمصر وجيش مصر هم العدو الأول، قائلا إن قطر وتركيا تأمرتا على مصر لضرب السياحة.

وشدد على أن ما خسرته مصر بسبب ضرب الرئيس التركي رجب أردوغان للسياحة المصرية أضعاف ما خسرته إسرائيل بسبب الحرائق على حد وصفه.

وتمنى الشيخ مظهر شاهين على الحكومة المصرية والنظام المصري أن يسهم في إطفاء الحرائق المستعرة في إسرائيل، ليبرهن للعالم أن مصر دولة سلام وأمان، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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