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شاهد: بريطاني يطلب الزواج من خطيبته في "فورمولا 1" بأبوظبي

25/11/2016

شهدت حلبة "مرسى ياس" المقامة في أبوظبي الإماراتية، الجمعة، واقعة طريفة عندما جثى الشاب البريطاني مايكل سكوبي، على ركبتيه خلال سباق "فورمولا 1" اليوم؛ ليطلب الزواج من خطيبته شانون ستيوارت.

ووفقا لبيان اللجنة المنظمة، "استقطبت مرائب "حلبة مرسى" ياس مئات من مشجعي "فورمولا 1″ أثناء فترة التجوال المحددة، وبشكل مفاجئ تقدم مايكل سكوبي بعرض الزواج وسط ذهول الحاضرين".

وتعتبر حلبة "مرسى ياس" الواقعة على جزيرة ياس في أبوظبي أهم منشأة رياضية ترفيهية على مستوى الإمارات، حيث تجذب أنظار العالم سنوياً عندما يقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

ويعد سباق "فورمولا1" الحدث الرياضي العالمي الأكبر في الشرق الأوسط، ويقام أيام 25 و26 و27 نوفمبر/تشرين ثان من كل عام.

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