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شاهد: البحث في فرنسا عن مسلح بعد مقتل سيدة في دار للرهبان

25/11/2016

بدأت الشرطة الفرنسية عملية بحث واسعة عن مسلح قتل سيدة بعد أن اقتحم دارا للمسنين يقيم بها نحو 60 راهبا من  كبار السن جنوب البلاد.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن إحدى العاملات بالدار، التي تقع شمال مدينة مونبلييه، اتصلت بالشرطة بعد أن تمكنت من تحرير نفسها بعد أن قيدها الجاني وكممها.

وعثرت الشرطة في مبنى الدار على جثة مسنة بها عدة طعنات.

ويضم المبنى رهبانا عملوا في أفريقيا إضافة إلى بضع راهبات.

وقالت السلطات إنها تتعامل مع الحادث حتى الآن على أنه "عمل إجرامي". وقال مصدر في الشرطة إنه لا يوجد "شيء في هذه المرحلة يدل على أن الحادث عمل إرهابي".

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