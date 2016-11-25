شاهد: البحث في فرنسا عن مسلح بعد مقتل سيدة في دار للرهبان

بدأت الشرطة الفرنسية عملية بحث واسعة عن مسلح قتل سيدة بعد أن اقتحم دارا للمسنين يقيم بها نحو 60 راهبا من كبار السن جنوب البلاد.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن إحدى العاملات بالدار، التي تقع شمال مدينة مونبلييه، اتصلت بالشرطة بعد أن تمكنت من تحرير نفسها بعد أن قيدها الجاني وكممها.

وعثرت الشرطة في مبنى الدار على جثة مسنة بها عدة طعنات.

ويضم المبنى رهبانا عملوا في أفريقيا إضافة إلى بضع راهبات.

وقالت السلطات إنها تتعامل مع الحادث حتى الآن على أنه "عمل إجرامي". وقال مصدر في الشرطة إنه لا يوجد "شيء في هذه المرحلة يدل على أن الحادث عمل إرهابي".