شاهد: أردوغان يهدد بفتح الحدود مع أوربا أمام المهاجرين

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الحدود أمام المهجرين الراغبين في التوجه إلى أوربا.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من من تصويت البرلمان الأوربي على تجميد محادثات انضمام تركيا للاتحاد مؤقتا وهو قرار غير ملزم للمفوضية الأوربية.

وتوصل الاتحاد الأوربي لاتفاق مع تركيا هذا العام يهدف الى وقف تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد وتجنب تكرار ما حدث العام الماضي عندما غادر مئات الآلاف من اللاجئين الاراضي التركية وشقوا طريقهم نحو أوربا.

وفي المقابل، تطالب انقرة بإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى منطقة شنغن، وهددت عدة مرات بوقف العمل بالاتفاق اذا لم يتم احراز تقدم في هذا الملف.