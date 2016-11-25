حاخامات:حرائق إسرائيل .."غضب من الرب"

حاخامات..الحرائق ..غضب من الرب

أثارت الحرائق التي تشتعل في مناطق واسعة من إسرائيل، ، ردود فعل مختلفة ، فقد كتب عدد من الحاخامات اليهود أن سبب الحريق يعود إلى "غضب الرب".

وأدلى المغردون والنشطاء بدلوهم، وتراشقوا بالاتهامات، بشأن أسباب الحرائق، ومن تسبب بها.

أما بعض السياسيين، فقد ألقوا باللوم على الحكومة الإسرائيلية التي لم تطور من قدراتها لمكافحة الحرائق، ولم تتعظ من حريق الكرمل قبل سنوات.

ونشرت مواقع إخبارية إسرائيلية، تقارير زعمت فيها أن المواطنين العرب في إسرائيل، يبدون فرحتهم بالحرائق، ويعتبرونها ردا من السماء على مشروع قانون فرض قيود على رفع الأذان في المساجد.

وتوعد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد اردان، بملاحقة من أسماهم "المحرضين عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، إثر الحرائق التي نشبت في إسرائيل خلال اليومين الماضيين.

أمّا وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، وهو من اليمين المتشدد ، فقد قال في صفحته على موقع فيسبوك " من يحرق الأرض فهي ليست له"، في اتهام مبطن للعرب، بإشعال الحرائق.

أمَا الفلسطينيون، والعرب، فقد انقسموا في تعليقاتهم على الحرائق، فبعضهم أعرب صراحة عن فرحته ونشر تعليقات وصور ساخرة، مما اعتبره "ضعف وهشاشة دولة إسرائيل، التي لا تستطيع إطفاء الحرائق".

وقال بعض المغردين، إن الحرائق هي "رد إلهي" على قانون منع الأذان في القدس، ودعوا الله أن تستمر هذه الحرائق حتى تدمر الدولة العبرية.

لكن فئة أخرى، أبدت غضبها من "الشماتة" بالحرائق، على اعتبار أن الغابات المشتعلة هي فلسطينية بالأساس.

ويتواصل اشتعال النار في العديد من المواقع في إسرائيل، وخاصة وسط وشمالي البلاد، لليوم الرابع على التوالي، وهو ما دفع الحكومة إلى طلب المعونة من 6 دول.