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بالفيديو: اتهامات لمنى الشاذلي بتشجيع جمهورها على التحرش

24/11/2016

تعرضت الإعلامية المصرية البارزة منى الشاذلي لانتقادات واسعة بعد حلقة من برنامجها اعتبر كثيرون أنها تشجع على التحرش بالفتيات.

وخلال الحلقة، التي بثت قبل أيام على إحدى الفضائيات المصرية، استضافت منى الشاذلي الممثلة المبتدئة ياسمين صبري التي تحدثت عن أنشطتها الرياضية، كحمل الأثقال وركوب الدراجات الهوائية.

وعرضت منى الشاذلي فيديو لياسمين صبري وهي تركب الدراجة وسألت جمهور الاستوديو تعليقا على الفيديو: "ده أداء ميتعاكسش؟" قبل أن توجه سؤالا لأحد الحضور وهي تضحك: " بأمانة ربنا.. حضرتك ابن ناس ومحترم وطالب في إعلام، لما تشوف أمّورة زي ياسمين صبري وراكبة العجلة وكده يعني…" ليأتيها الرد من الجمهور: "هنعاكس.. هنعاكس".

وعلقت الشاذلي وسط ضحكات الجمهور وتصفيقه: "هنعاكس رسمي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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