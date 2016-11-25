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الحكومة السودانية تلغي زيادات أسعار الأدوية

25/11/2016

الحكومة السودانية تلغي زيادات أسعار الأدوية

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، إلغاء الزيادات التي طبقتها على أسعار الأدوية، وتشكيل لجنة لإعداد أسعار جديدة، وسط دعوات لعصيان مدني يبدأ الأحد المقبل.

وقال وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة، في مؤتمر صحفي، بمقر وزارته بالخرطوم، إن "تنفيذ قرار الحكومة رفع الدعم عن الأدوية، صاحبته أخطاء، لذا تم إلغاء الأسعار الجديدة وتشكيل لجنة لإعداد أسعار أخرى".

وكان دعم الحكومة للأدوية يأتي من خلال توفيرها العملات الصعبة للشركات العاملة في استيرادها بما يعادل 7.5 جنيهات للدولار الأمريكي الواحد، قبل أن ترفعه إلى 15.8 جنيها.

وترتب على قرار الحكومة الذي جاء ضمن خطة تقشفية، شملت أيضا رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، زيادة في أسعار الأدوية بنسبة 100% – 300% حسب الأصناف وحجم الدعم الذي كان موفرا لها.

وأوضح الوزير السوداني، في المؤتمر ذاته، أن الرئيس عمر البشير أصدر أيضا قرارا بإقالة "محمد الحسن العكد" الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم، وهو الجهة المناط بها تحديد أسعار الأدوية بالبلاد.

ولم يتم بعد تعيين بديلاً للعكد، وفقاً لما قاله وزير الصحة الذي لم يذكر أيضاً موعداً لصدور الأسعار الجديدة، مكتفياً بأن ذلك سيكون خلال "فترة وجيزة".

وحظيت دعوة من المعارضة  للدخول في عصيان مدني بعد غدٍ الأحد تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

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