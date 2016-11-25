الجيش المصري يعلن مقتل 8 من أفراده في سيناء

أعلن الجيش المصري مقتل ثمانية من أفراده مساء الخميس في هجوم نفذه مسلحون على نقطة أمنية بمحافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن "مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية" هاجمت "أحد نقاط التأمين بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباعي المفخخة والمحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار".

وأضاف أن أفراد نقطة التأمين اشتبكوا مع المسلحين ما أسفر عن مقتل "3 من العناصر الإرهابية وإصابة آخرين".

وتابع قائلا إن انفجار العربة المفخخة والاشتباكات بالإضافة إلى انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات "أسفر عن استشهاد 8 من أفراد القوات المسلحة".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم الدولة عادة ما ينفذ هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء.