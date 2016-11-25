اتهام والد بطلة مصر للمصارعة بالتسبب في وفاتها

صورة ريم مجدي مع والدها من صفحة والدها على فيسبوك

قررت محكمة جنح الإسماعيلية، اليوم الخميس، تجديد حبس والد بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية ريم مجدي، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بتهمة "ضرب أفضى إلى الموت".

وأدانت تحريات المباحث، والد ريم بالتعدي عليها بالضرب حتى الموت، "لعدم طاعتها لأوامره في التدريبات، وتفرغها للجلوس الدائم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأرجعت وزارة الداخلية المصرية، مصرع بطلة مصر وإفريقيا في المصارعة النسائية ريم مجدي، إلى الانتحار بإلقاء نفسها من سيارة والدها.

وقالت الداخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، أمس إن "جهودًا أمنية لأجهزة البحث الجنائي بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق) كثفت لكشف غموض وملابسات واقعة وفاة ريم مجدي ( 17 عامًا) لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة النسائية، إثر إبلاغ والدها بوفاتها نتيجة اصطدام سيارة مجهولة بها أثناء عبورها الطريق".

وأضافت: "تبين أن المتوفاة، والتى كان يتولى والدها تدريبها قام بتعنيفها عقب انتهاء التدريب يوم الحادث، والتعدي عليها أمام زميلاتها، وأثناء استقلالهما السيارة صحبة والدتها وشقيقتها في طريقهم للمنزل واصل تعنيفه لها فقامت بفتح باب السيارة، وإلقاء نفسها خارجها مما نتج عن ذلك إصابات أودت بحياتها".

وأشار بيان الداخلية إلى أنه بمناقشة والدتها وشقيقتها "أقروا بما أسفرت عنه التحريات، وعدم صحة إدعاء والدها بتعرضها لحادث سير".

وأكد البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات"، من دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات.

والسبت الماضي، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن ريم مجدي بطلة مصر وإفريقيا في المصارعة النسائية لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة بطريق "الإسماعيلية – القاهرة" (شمال شرق) أثناء عبورها الطريق".

وقررت النيابة، استخراج جثة ريم لتشريحها، لوجود شبهة جنائية في وفاتها، بعدها تم التحفظ على الأب، الذي وجه الاتهام إليه بدفعها للقفز من سيارته.

وريم مجدي، هي ابنة بطل مصر في المصارعة مجدي يوسف، وحصلت في يوليو/ تموز الماضي على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة تحت سن 17 سنة في الجزائر.

كما حصلت في سبتمبر/أيلول الماضي على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لمصارعة الناشئين التي أقيمت بجورجيا، حيث شاركت بصفتها بطلة إفريقيا.

