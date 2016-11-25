إسرائيل تقبل عرض مصر والأردن للمساعدة في إخماد النيران

قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عرض الأردن ومصر، تقديم المساعدة في عمليات إخماد النيران المستمرة بأنحاء متفرقة من إسرائيل منذ 4 أيام.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن "مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء قبل عرضهما".

وأضاف "مصر سترسل مروحيتين والأردن سيرسل سيارتي إطفاء".

وتعكف طواقم الإطفاء الإسرائيلية، بمساعدة 6 دول (تركيا، واليونان، وإيطاليا، وكرواتيا، وروسيا، وقبرص)، على إخماد الحرائق التي تتوسع منذ 4 أيام خاصة في منطقتي وسط وشمالي البلاد.

وبدأت الحرائق، قبل أربعة أيام، ولكن لم يتضح خطرها إلا أمس، حيث طلبت الحكومة الإسرائيلية المعونة من العديد من الدول التي أرسلت طائرات خاصة بإطفاء الحرائق.

وأجلت السلطات الإسرائيلية، أمس، عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم خاصة في مدينة حيفا (شمال)، ومناطق أخرى في وسط البلاد، في مسعى للسيطرة على الحرائق.