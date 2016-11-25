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إخلاء بلدة على مشارف القدس بسبب الحرائق

25/11/2016

أخلت الشرطة الإسرائيلية ، مساء اليوم، بلدةً على مشارف مدينة القدس بسبب الحرائق المستمرة منذ عدة أيام.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة في تصريح مكتوب " تقرر إخلاء كافة سكان بلدة نطاف (غربي القدس) من منازلهم، تحسبا ووقاية".

وجاء قرار الإخلاء بعد محاولات حثيثة لإخماد النيران في المنطقة.

وقال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية (خاصة)، إن "بلدة نطاف أقيمت في العام 1948 على أنقاض قرية نطاف الفلسطينية المهجرة والتي يسكنها عشرات الإسرائيليين".

وتعكف طواقم الإطفاء الإسرائيلية، بمساعدة 9 دول على إخماد الحرائق التي تتوسع منذ 4 أيام خاصة في منطقتي وسط وشمالي البلاد.

وأجلت السلطات الإسرائيلية، أمس، عشرات الآلاف من منازلهم خاصة في مدينة حيفا (شمال)، ومناطق أخرى في الوسط، في مسعى للسيطرة على الحرائق.

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