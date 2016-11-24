البث الحي
منوعات

منع إعلامي مصري شهير من السفر بسبب "سائق توكتوك"

24/11/2016

تسجيل "سائق التوكتوك" تسبب في منع الليثي من السفر

منعت السلطات المصرية الإعلامي الشهير عمرو الليثي من السفر بصحبة أسرته بدعوى وجود تحقيقات بشأن تسجيل مصور اعتبر "تحريضا ضد الدولة".

وقال الإعلامي المصري عمرو الليثي إنه فوجئ أثناء سفره بصحبة أسرته إلى الإمارات بمنعه من السفر بموجب قرار لم يتم إبلاغه به، على حد وصفه.

وأضاف الليثي في تدوينة على حسابه على موقع "فيسبوك": "فوجئت أثناء توجهي بصحبة أسرتي للسفر لدولة الإمارات بوجود قرار منعي من السفر على الرغم من عدم إعلامي بالقرار أو توجيه ثمة اتهامات لشخصي من قبل أية جهة قضائية".

وتابع أنه سوف يبادر "بالتحقق من سبب إصدار مثل ذلك القرار والطعن عليه من خلال القنوات القانونية المقررة".

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصادر قضائية، لم تسمها، قولها إن أسباب المنع هو التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة في البلاغ المقدم من محام يدعى سمير صبري ضد الليثي حول آخر حلقة قدمها في برنامجه "واحد من الناس" حول ارتفاع الأسعار، التي تضمنت حوارًا مع سائق "توك توك"، حققت مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي وشغلت الرأي العام لفترة طويلة، بحسب الصحيفة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

الجزائر.. اتحاد الكرة يعلق بعد تعرض نبيل بن طالب لـ"العنصرية" في ألمانيا

نبيل بن طالب (مواقع التواصل الإجتماعي)