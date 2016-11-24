منع إعلامي مصري شهير من السفر بسبب "سائق توكتوك"

تسجيل "سائق التوكتوك" تسبب في منع الليثي من السفر

منعت السلطات المصرية الإعلامي الشهير عمرو الليثي من السفر بصحبة أسرته بدعوى وجود تحقيقات بشأن تسجيل مصور اعتبر "تحريضا ضد الدولة".

وقال الإعلامي المصري عمرو الليثي إنه فوجئ أثناء سفره بصحبة أسرته إلى الإمارات بمنعه من السفر بموجب قرار لم يتم إبلاغه به، على حد وصفه.

وأضاف الليثي في تدوينة على حسابه على موقع "فيسبوك": "فوجئت أثناء توجهي بصحبة أسرتي للسفر لدولة الإمارات بوجود قرار منعي من السفر على الرغم من عدم إعلامي بالقرار أو توجيه ثمة اتهامات لشخصي من قبل أية جهة قضائية".

وتابع أنه سوف يبادر "بالتحقق من سبب إصدار مثل ذلك القرار والطعن عليه من خلال القنوات القانونية المقررة".

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصادر قضائية، لم تسمها، قولها إن أسباب المنع هو التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة في البلاغ المقدم من محام يدعى سمير صبري ضد الليثي حول آخر حلقة قدمها في برنامجه "واحد من الناس" حول ارتفاع الأسعار، التي تضمنت حوارًا مع سائق "توك توك"، حققت مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي وشغلت الرأي العام لفترة طويلة، بحسب الصحيفة.