مصر تحيل 22 شرطيا بينهم ضباط للمحاكمة بعد هروب سجناء

قالت مصادر قضائية إن النيابة المصرية قررت اليوم الأربعاء إحالة 22 شرطيا بينهم ضباط إلى المحاكمة بتهمة الإهمال الجسيم بعد هروب سجناء من سجن بمدينة الإسماعيلية التي تبعد 100 كيلومتر شرقي القاهرة.

وأضافت المصادر أن المتهمين وجميعهم من عناصر القوة المكلفة بتأمين السجن أحيلوا إلى محكمة الجنح التي ستنظر أولى جلسات القضية يوم السبت المقبل.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان إن رجلا قتل وأصيب اثنان من رجال الشرطة أحدهما ضابط في تبادل لإطلاق النار عند هروب ستة من نزلاء سجن المستقبل يوم الخميس 20 أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أنها ألقت القبض على أحد الهاربين بعد إصابته خلال تبادل إطلاق النار.

وقالت المصادر القضائية إن التحقيقات كشفت عن قيام قريب لأحد السجناء بتهريب أسلحة آلية وذخيرة إلى داخل السجن في حقيبة خلال إحدى الزيارات قبل الحادث بيومين.

وذكرت البوابة الإلكترونية لجريدة الأهرام الحكومية أن من بين المتهمين خمسة ضباط. وأضافت أن من بينهم مأمور السجن ورئيس مباحث السجن.

وتخضع السجون في مصر لحراسة شديدة وحوادث الهروب نادرة في الأحوال العادية؛ لكن سبق أن تعرضت عدة سجون للاقتحام أثناء ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وفر آلاف السجناء.