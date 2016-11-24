فيديو: حضور "ممثل إباحي" يثير ضجة بمهرجان القاهرة السينمائي

واجهت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور ممثل "إباحي" على السجادة الحمراء وإجرائه حوارا مع التلفزيون المصري.

واحتفى المصري شريف طلياني على صفحته على موقع فيسبوك بحضوره المهرجان ونشر لقطة من لقائه مع التلفزيون المصري.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر بإدارة المهرجان قولها إن اسم طلياني ليس مدرجا على قائمة ضيوف المهرجان، وإنه ربما حضر المهرجان باعتباره شخصا من الجمهور.

وفيما يتعلق باللقاء الذي أجراه طلياني مع التلفزيون المصري قالت المصادر إن التلفزيون المصري والقنوات الفضائية عادة ما تجري حوارات مع الجمهور لاستطلاع آرائهم بشأن المهرجان.

ويعرف طلياني نفسه على صفحته على موقع فيسبوك بأنه ممثل "بورنو" مصري، ويقول إنه سلك هذا الطريق بعد تعرضه لصدمة عاطفية في مصر.

ويعلن طلياني على صفحته حبه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصفه بأنه "منقذ مصر من الحرب الأهلية والتقسيم".