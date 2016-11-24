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عاصفة تصيب الآلاف بأزمات صدرية في أستراليا

24/11/2016

عمال إغاثة يصلحون منزل متضرر من العاصفة في ملبورن باستراليا

تسببت عاصفة هبت على مدينة ملبورن الأسترالية في إصابة الآلاف بأزمات صدرية مما أسفر عن وفاة أربعة على الأقل وأعلنت السلطات اليوم الخميس حالة طوارئ صحية "على نطاق غير مسبوق".

ويوم الاثنين سقطت أمطار غزيرة وهبت الرياح مع بلوغ موسم الربيع ذروته في ولاية فكتوريا الجنوبية مما سمح بزيادة عدد حبوب اللقاح في الجو الأمر الذي يسبب حساسية لدى البعض.

وذكرت السلطات الصحية في فكتوريا أن مستشفيات ملبورن عالجت أكثر من 8500 مريض مساء الاثنين وأمس الثلاثاء بينما سعت أجهزة الطوارئ جاهدة لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.

وقالت السلطات الصحية في بيان اليوم الخميس "لا يزال هناك مرضى في وحدات العناية المركزة في ملبورن بسبب هذا الحدث (العاصفة) وهناك ثلاثة في حالة حرجة."

وتابع البيان "كانت هذه حوادث غير متوقعة ومحزنة..نتابع حالات المرضى الذين يتلقون الرعاية في مستشفياتنا."

وقالت تقارير إعلامية إن أجهزة الطوارئ تتلقى مكالمات على مدار الساعة وجرى استدعاء العاملين من عطلاتهم.

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