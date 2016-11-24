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شاهد: هزيمة بايرن بثلاثية أمام روستوف الروسي بدوري الأبطال

23/11/2016

تلقى فريق بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء، خسارته الثانية في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وخسر الفريق البافاري من مضيفه روستوف الروسي بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

سجل ثلاثية روستوف سردار أمزون وديمترى بولوز وكريستيان نوبوا فى الدقائق 44، 50 و67، بينما سجل هدفي الفريق البافارى البرازيلي دوجلاس كوستا في الدقيقة 35 والإسباني خوان بيرنات في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

ولم تؤثر هزيمة بايرن ميونيخ على تأهله لثمن النهائي، حيث حجز بطاقة الدور التالي لهذا الدور من الجولة السابقة برفقة أتلتيكو مدريد الإسباني الذى يواجه في وقت لاحق اليوم نظيره الهولندي إيندهوفن.

وبفوزه على الفريق الألماني رفع روستوف رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد البافاري عند النقطة التاسعة في المركز الثاني.

ويعتبر هدف اللاعب البرازيلي كوستا، رقم 400 للفريق الألماني في بطولة دوري أبطال أوربا بنظامها الجديد.

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