شاهد: ميسي يتعافى من مرضه ويسجل ثنائية في مرمى سيلتيك

عاد المبهر ليونيل ميسي من فترة ابتعاد بسبب المرض ليسجل هدفين قاد بهما برشلونة لأدوار خروج المهزوم بدوري أبطال أوربا لكرة القدم للمرة 13 على التوالي بتغلبه 2-صفر على مضيفه سيلتيك الأسكتلندي مساء الأربعاء.

وغاب ميسي عن التعادل السلبي مع ملقة في الدوري يوم السبت الماضي بسبب المرض ولكنه عاد في أفضل صورة مثلما كان الحال عندما أحرز ثلاثية في الفوز 7- صفر على سيلتيك في نو كامب قبل شهرين ضمن المجموعة الثالثة.

ولم يتلق سيلتيك هزيمة مذلة كتلك على ملعبه اليوم؛ ولكن برشلونة كان أفضل بكثير ووضع ميسي فريقه في المقدمة مستغلا تمريرة من نيمار في الدقيقة 24 قبل أن يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وبهذا يرتفع رصيد ميسي إلى 92 هدفا في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال – بينها تسعة في دور المجموعات هذا الموسم فقط.

وودع سيلتيك المنافسات الأوربية تماما بينما ضمن برشلونة التأهل لأدوار خروج المهزوم في صدارة مجموعته.