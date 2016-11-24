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شاهد: ماذا يحدث عند وضع ديك رومي مجمد في زيت مغلي؟

24/11/2016

وجهت لجنة سلامة منتجات المستهلكين الأمريكية تحذيرا للمستهلكين من وضع الديك الرومي المجمد في الزيت المغلي لأن ذلك يتسبب في إشعال حرائق داخل المنازل.

وقالت اللجنة إن الحرائق الناجمة عن هذه الطريقة في طهي الديوك الرومية خلال عيد الشكر تسببت في 47 إصابة وخسائر تقدر بنحو 5.2 مليون دولار.

ويحتفل الأمريكيون في الخميس الرابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام بعيد الشكر. وتقرر اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية منذ عام 1941.

ويحرص الأمريكيون خلاله على التجمع مع الأسرة والأصدقاء على موائد عامرة تتصدرها الديوك الرومية.

وتشير تقديرات إلى أن الأمريكيين يلتهمون نحو 46 مليون ديك رومي خلال عيد الشكر فيما يأكلون 22 مليون ديكا خلال أعياد الميلاد.

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