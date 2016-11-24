شاهد: مؤلفة هاري بوتر ترسل نسخا من كتبها لفتاة في حلب

اجتذبت طفلة سورية، تدون على حسابها عن الدمار في حلب، اهتمام مؤلفة روايات هاري بوتر جيه كيه رولينغ التي أرسلت لها نسخة إلكترونية من كتبها.

ونشرت الطفلة بانا العابد (سبعة أعوام) مقطع فيديو في حسابها على تويتر إلى جانب صور لحياتها في المدينة التي دمرتها الحرب.

ورفعت الطفلة التي تعيش شرق مدينة حلب السورية مقطع فيديو يوم الثلاثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني) لنفسها وهي تسير بين أنقاض مدينتها المدمرة.

واجتذبت الطفلة اهتمام مؤلفة روايات هاري بوتر جيه كيه رولينغ عندما كتبت تغريدة للكاتبة الشهيرة تقول لها إنها استمتعت بمشاهدة أحد أفلام بوتر وتسألها إن كان بإمكانها الحصول على كتاب.

ونشرت بانا أمس الأربعاء صورة لنفسها وهي تحمل لافتة شكرت فيها رولينغ قائلة إنها تلقت نسخا إلكترونية من كتبها.

وقالت فاطمة العابد والدة بانا التي تدير حساب ابنتها على تويتر لرويترز إن بانا حصلت على كل كتب هاري بوتر وإنها ستبدأ في قراءتها على الفور.