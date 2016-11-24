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شاهد: علماء يطورون جهازا يظهر نتائج فورية لتحليل العرق

24/11/2016

طور علماء بالولايات المتحدة جهازا مرنا يسهل لصقه بالجلد لقياس مستويات العرق وإظهار مدى استجابة الجسم للتمارين الرياضية.

وقال العلماء إن الجهاز منخفض التكلفة ويمكنه سريعا تحليل عناصر أساسية مثل مستويات الغلوكوز والسماح للمستخدم بمعرفة إن كان يتعين عليه وقف أو تغيير النشاط الذي يمارسه.

وقال الفريق إن الجهاز يسمح للمستخدمين بمراقبة صحتهم على الفور دون الحاجة إلى إجراء تحليل للدم.

وأوضح أحد أعضاء الفريق أنه خلال ممارسة التمارين يدخل العرق عبر قنوات متناهية الصغر إلى الجهاز حيث يتفاعل مع مواد كيميائية لإظهار قراءات سكر الدم ومستويات الجلوكوز والكلوريد.

وأشار إلى أن الجهاز قد يساعد مستقبلا في تشخيص ومراقبة الأمراض.

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