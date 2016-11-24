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شاهد: سيتي يتعادل مع مونشنجلادباخ بهدف لكل منهما

24/11/2016

حجز مانشستر سيتي الإنجليزي مكانا في دور الستة عشر بدوري أبطال أوربا لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في المجموعة الثالثة اليوم الأربعاء في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق.

وفاجأ صاحب الضيافة – الذي ضمن المركز الثالث في المجموعة والمشاركة في الدوري الأوربي – سيتي بتسجيل الهدف الأول بفضل البرازيلي رفائيل قبل أن يدرك ديفيد سيلفا التعادل قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

وفي بداية الشوط الثاني طرد لارس شتيندل لاعب مونشنجلادباخ بعد حصوله على الإنذار الثاني قبل أن يطرد فرناندينيو لاعب سيتي بعدها بنحو 12 دقيقة.

وبهذا يصبح سيتي في المركز الثاني بثماني نقاط بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي فاز 2-صفر على سيلتيك الاسكتلندي.

ويحتل مونشنجلادباخ المركز الثالث برصيد خمس نقاط متفوقا بفارق ثلاث نقاط على بطل اسكتلندا.

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