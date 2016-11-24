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شاهد: تعرف على الدول التي أرسلت طائرات لإخماد حرائق إسرائيل

24/11/2016
 

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن 6 دول أرسلت طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق التي شبت في أنحاء متفرقة في إسرائيل منذ ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن بيان للمكتب أن الدول التي أرسلت طائرات إطفاء هي: اليونان وإيطاليا وكرواتيا وروسيا وقبرص وتركيا.

وتواصلت الحرائق في عدد من الأماكن في إسرائيل لليوم الثالث على التوالي، بالرغم من محاولات طواقم الإطفاء تساندها طائرات خاصة لإخماد الحرائق الذي توسعت نتيجة الرياح القوية في المناطق الوسطى والشمالية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إجلاء المئات من مدينتي حيفا وأم الفحم بالإضافة إلى مستوطنين شمال مدينة رام الله نتيجة للحرائق.

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