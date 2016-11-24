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شاهد: الحرائق تستعر في إسرائيل وإجلاء الآلاف

24/11/2016

أجبرت حرائق الغابات وسط وشمال إسرائيل اليوم الخميس عشرات الألوف من السكان على مغادرة حيفا، بعدما دمرت العديد من المنازل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جدارا من ألسنة النيران يمتد في أحياء في وسط حيفا ثالث أكبر مدينة في إسرائيل. وأمطر رجال الإطفاء محطة للوقود بالماء لدى اقتراب ألسنة النار منها.

وتستعر الحرائق في مواقع مختلفة على مدى الأيام الثلاثة الماضية لكنها اشتدت اليوم الخميس يغذيها طقس جاف على نحو غير معتاد ورياح شرقية قوية.

وغطت سحابة كثيفة من الدخان حيفا المطلة على ميناء كبير على البحر المتوسط. وتم إخلاء المدارس والجامعات وقال متحدث باسم هيئة السجون إن سجنين قريبين يستعدان لنقل النزلاء إلى سجون أخرى. ونقل المرضى من مستشفى لأمراض الشيخوخة.

وتضافر عدم هطول أمطار مع طقس شديد الجفاف ورياح شرقية قوية في اتساع رقعة الحرائق هذا الأسبوع في أنحاء وسط إسرائيل وشمالها ومناطق بالضفة الغربية المحتلة. وتسببت الحرائق في تدمير أو إلحاق أضرار بعشرات المنازل لكن لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات خطيرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين في حيفا "كل حريق متعمد أو تحريض على جريمة الحرق العمد هو إرهاب بكل معنى الكلمة. وسنتعامل مع الأمر على هذا الأساس… أيا كان من يحاول أن يحرق أجزاء من إسرائيل فإنه سيعاقب على ذلك بشدة".

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