البث الحي
منوعات

شاهد| البلتاجي: كل الاحترام للقوات المسلحة وخلافنا مع السيسي

24/11/2016

قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي إن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه يقول "إن ما يحدث في سيناء يتوقف في اللحظة التي يعود فيها مرسي للحكم" هو مقطع سياسي لا يدعو فيه لأي تحريض، وأضاف أنه ضد ما يحدث في سيناء وليس للإخوان علاقة به من قريب أو بعيد وأنه "غير متفق مع الفصائل الموجودة هناك".

 وأضاف خلال جلسة محاكمته اليوم و13 آخرين في قضية أحداث البحر الأعظم أمام محكمة جنايات القاهرة: "نحن نكن كل الاحترام لقواتنا المسلحة لكن خلافنا مع عبد الفتاح السيسي".

 وذكر البلتاجى أمام المحكمة أن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر كان يحيل خصومه لمحاكمات شعبية بينما كان مبارك يحيلهم للمحاكمة العسكرية واصفا ما يحدث بالمحاكمات بالصادمة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

الجزائر.. اتحاد الكرة يعلق بعد تعرض نبيل بن طالب لـ"العنصرية" في ألمانيا

نبيل بن طالب (مواقع التواصل الإجتماعي)