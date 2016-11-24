شاهد| البلتاجي: كل الاحترام للقوات المسلحة وخلافنا مع السيسي

قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي إن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه يقول "إن ما يحدث في سيناء يتوقف في اللحظة التي يعود فيها مرسي للحكم" هو مقطع سياسي لا يدعو فيه لأي تحريض، وأضاف أنه ضد ما يحدث في سيناء وليس للإخوان علاقة به من قريب أو بعيد وأنه "غير متفق مع الفصائل الموجودة هناك".

وأضاف خلال جلسة محاكمته اليوم و13 آخرين في قضية أحداث البحر الأعظم أمام محكمة جنايات القاهرة: "نحن نكن كل الاحترام لقواتنا المسلحة لكن خلافنا مع عبد الفتاح السيسي".

وذكر البلتاجى أمام المحكمة أن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر كان يحيل خصومه لمحاكمات شعبية بينما كان مبارك يحيلهم للمحاكمة العسكرية واصفا ما يحدث بالمحاكمات بالصادمة.