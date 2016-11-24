شاهد: أول تساقط للثلوج على طوكيو في نوفمبر منذ 54 عاما

تعرضت العاصمة اليابانية طوكيو لموجة ثلوج هي الأولى في مثل هذا الشهر من العام منذ 54 عاما مما أبطأ حركة القطارات في ساعة الذروة بينما شق السكان طريقهم إلى أعمالهم بصعوبة وهم يرتدون المعاطف والأحذية الثقيلة.

وكان آخر تساقط للثلوج في نوفمب/ تشرين الأول على طوكيو عندما كان جون كنيدي رئيسا للولايات المتحدة وأصدر المغني بوب ديلان -الذي حصل هذا العام على جائزة نوبل للآداب- أول ألبوم له قبل أشهر فقط.

وأدت موجة برد تشهدها طوكيو وهوت معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر إلى تساقط الثلوج. ويصل متوسط درجة الحرارة في مثل الوقت من العام إلى 14 درجة مئوية وارتفعت درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية يوم الأحد الماضي.

وعادة ما تسقط الثلوج على طوكيو في شهر يناير/كانون الثاني، أو فبراير/شباط ونادرا مع تتراكم لفترة طويلة.