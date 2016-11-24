شاهد: أرض حديقة تتراقص تحت أقدام زائريها

أظهرت لقطات فيديو حادث غريب من نوعه، حيث تتراقص أرض حديقة غرين بنك بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة.

وتظهر الصور العشب وهي تتراقص تحت أقدام الزوار صعودا وهبوطا بما يشبه موجات المياه، وذلك بفعل الأمطار التي غمرت الأرض.

وقام بتصوير هذه اللقطات دانيلي ريتشي في حديقة غرين بنك في حي ليفنشوم بمدينة مانشستر البريطانية، بحسب موقع مانشستر إيفنينغ نيوز.

وقال ريتشي إنه يعتقد أن تراقص التربة ناتج عن طبقة من المياه أصبحت مخزنة بين الحشائش والتربة بعد الأمطار الثقيلة.

وأشار إلى أن سوء الصرف ربما تسبب في هذه اللقطات الطريفة، قائلا: "كانت التربة تتحرك، لقد كان ذلك غريبا جدا".