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شاهد: أرسنال وسان جيرمان يتعادلان في مباراة مثيرة 2-2

24/11/2016

تعادل فريق أرسنال الإنجليزي، مساء الأربعاء، مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وتقدّم سان جيرمان بهدف مبكر في الدقيقة 18 عن طريق الأورغوياني أدينسون كافاني، إلا أن أرسنال أدرك التعادل في الدقيقة 45 بهدف من ضربة جزاء عن طريق الفرنسي أوليفيه جيرو.

وعاد صاحب الأرض والجمهور ليتقدم بالهدف الثاني من نيران صديقة في الدقيقة 60 عن طريق ماركو فيراتي، إلا أن سان جيرمان أدرك التعادل في الدقيقة 77 عن طريق النيجيري أليكس أيوبي بالخطأ في مرماه.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل بازل السويسري سلبيًا مع مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري.

وبذلك، يتصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال، ثم لودوجوريتس رازجراد برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بازل.

وحسم فريقا باريس سان جيرمان وأرسنال بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية.

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