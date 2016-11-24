شاهد: أتليتكو مدريد يحقق خامس فوز على التوالي بأبطال أوربا

حقق فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، انتصاره الخامس على التوالي في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وتغلب فريق العاصمة الإسبانية على ضيفه أيندهوفن الهولندي بهدفين دون رد في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من البطولة.

وجاء هدفا أتليتكو مدريد بنكهة فرنسية عن طريق كيفين جاميرو، وأنطوان غريزمان في الدقيقتين 55 و66.

وخسر فريق بايرن ميونيخ الألماني في وقت سابق الأربعاء، من روستوف الروسي بهدفين مقابل ثلاثة أهداف.

وبذلك، يتصدر أتليتكو مدريد ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، يليه بايرن ميونيخ برصيد 9 نقاط، ثم روستوف (4 نقاط)، وأخيرا أيندهوفن برصيد نقطة واحدة.

وحسم فريقا أتليتكو مدريد وبايرن ميونيخ بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى إلى ثمن النهائي منذ الجولة الماضية.