تركيا تتعهد بـ"الانتقام" لمقتل ثلاثة من جنودها في سوريا

يلدرم قال إن تركيا ستنتقم لهذا الهجوم

تعهدت تركيا ب"الانتقام" لمقتل ثلاثة من جنودها فيما وصفه الجيش بأنه ضربة جوية يشتبه بتنفيذ النظام السوري لها، فيما يعد أول حادث يسقط فيه قتلى من القوات التركية على أيدي قوات النظام السوري منذ بدأت أنقرة عملية "درع الفرات" في أغسطس/آب.

وقال الجيش التركي في بيان إن الهجوم وقع نحو الساعة الثالثة والنصف (11:30 بتوقيت غرينتش) فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي أثناء عملية لفصيل سوري معارض تدعمه تركيا في شمال سوريا.

وأضاف أن عشرة جنود آخرين أصيبوا بجروح في الضربة الجوية التي تفيد تقديراته "بأن قوات النظام السوري نفذتها". ولم ترد تفاصيل عن موقع الهجوم بالتحديد.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم للصحفيين في العاصمة أنقرة: "من الواضح أن بعض الناس غير راضين عن هذه المعركة التي تخوضها تركيا ضد تنظيم الدولة. بالتأكيد سيكون هناك انتقام من هذا الهجوم".

وقالت وكالة دوغان الخاصة للأنباء إن سبعة جنود أتراك آخرين أصيبوا في هجوم ثان في سوريا في وقت لاحق اليوم وتم إجلائهم إلى بلدة كلس على الحدود التركية للعلاج. ولم يتضح المسؤول عن إصابتهم.

وتمثل المواجهة المباشرة بين تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وقوات النظام السوري المدعومة من روسيا تصعيدا خطيرا على ساحة القتال المضطربة بالفعل في شمال سوريا.

وتركيا عضو في تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة، لكن واشنطن قالت إنها لن تدعم التوغل التركي المستمر منذ ثلاثة أشهر شمال سوريا، والذي أطلقت عليه أنقرة عملية "درع الفرات".

وتتقدم القوات التركية باتجاه مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة.

ولم يرد تعليق فوري من الجيش السوري. لكنه قال الشهر الماضي إن وجود قوات تركية على الأراضي السورية يمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وحذر من إسقاط أي طائرات تركية تدخل المجال الجوي السوري.

ويعد هذا الاشتباك الأول الذي يقول الجيش التركي إن جنودا له قتلوا فيه على يد قوات النظام السوري منذ بدء عملية "درع الفرات".