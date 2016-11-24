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السفير اللبنانية: 18 طيارا مصريا يساندون جيش النظام السوري

24/11/2016

طائرات روسية تلقي قذائف على مدينة دير الزور السورية

ذكرت صحيفة السفير اللبنانية أن قوات عسكرية مصرية تساند جيش النظام السوري في قاعدة حماة الجوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن 18 طيارا مصريا ينتمون إلى تشكيل المروحيات، يعملون في قاعدة حماة منذ 12 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، موضحة أنه لم يتأكد بعد إذا كان الطيارون المصريون قد بدأوا المشاركة في الضربات الجوية على المعارضة السورية أم لا.

وأوضحت أن المشاركة المصرية تعكس قراراً مصرياً سورياً يعمل على تسريع دمج القوة المصرية، حيث يملك الجيش المصرية 60 مروحية روسية من طراز "مي 8" قادرة على العمل بسرعة في مسارح العمليات السورية على حد وصف الصحيفة.

وأكدت أن الوحدة المصرية يتقدمها ضباط من هيئة الأركان، بينهم ضابطان برتبة لواء يقومان بجولات استطلاع على الجبهات السورية، ويعملون على مقربة من غرف العمليات في دمشق.

ورجحت الصحيفة أن يكون وصول القوات المصرية نتيجة للاتصالات المصرية السورية المكثفة وغير المعلنة في الفترة الأخيرة، خاصة زيارة رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي المملوك إلى القاهرة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في حوار مع قناة "RTP" البرتغالية قبل يومين: ""الأولى لنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، والكلام نفسه في سوريا"

وحول مشاركة قوات مصرية في سوريا ضمن الأمم المتحدة رد السيسي بأنه يفضل دعم الجيوش الوطنية للسيطرة على الوضع حتى لا يكون هناك حساسية لمشاركة قوات أخرى.

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