الحكومة المصرية تحارب الغلاء بـ"سمايلي فيس"

يعقوب أطلق مبادرة لعدم الشراء يوم 1 ديسمبر

قال رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر إن الجهاز يعتزم إطلاق مبادرة لتوزيع ملصقات "وجوه ضاحكة" (سمايلي فيس) على التجار الذين لا يبالغون في رفع الأسعار.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن الجهاز سيوزع "سمايلي فيس" على التجار "المنضبطين" كي يعرضوها في متاجرهم، الأمر الذي سيظهر للمستهلكين التزام صاحب المتجر بعدم المبالغة في رفع الأسعار.

وتأتي تصريحات يعقوب بعد أيام من إطلاقه مبادرة "عدم الشراء" يوم 1 ديسمبر/كانون ثان، من أجل مواجهة الغلاء.

ورغم أن يعقوب شدد في تصريحات عديدة على أن مبادرته هي مبادرة شخصية، وليست بصفته كرئيس لجهاز حماية المستهلك، فقد روجت الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك للمبادرة.

وأثارت هذه المبادرة انتقادات واسعة من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها غير كافية من جهاز رقابي يفترض به حماية المستهلك من جشع التجار وليس دعوة المستهلكين لعدم الشراء.