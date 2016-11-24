البث الحي
منوعات

الحكومة المصرية تحارب الغلاء بـ"سمايلي فيس"

24/11/2016

يعقوب أطلق مبادرة لعدم الشراء يوم 1 ديسمبر

قال رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر إن الجهاز يعتزم إطلاق مبادرة لتوزيع ملصقات "وجوه ضاحكة" (سمايلي فيس) على التجار الذين لا يبالغون في رفع الأسعار.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن الجهاز سيوزع "سمايلي فيس" على التجار "المنضبطين" كي يعرضوها في متاجرهم، الأمر الذي سيظهر للمستهلكين التزام صاحب المتجر بعدم المبالغة في رفع الأسعار.

وتأتي تصريحات يعقوب بعد أيام من إطلاقه مبادرة "عدم الشراء" يوم 1 ديسمبر/كانون ثان، من أجل مواجهة الغلاء.

ورغم أن يعقوب شدد في تصريحات عديدة على أن مبادرته هي مبادرة شخصية، وليست بصفته كرئيس لجهاز حماية المستهلك، فقد روجت الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك للمبادرة.

وأثارت هذه المبادرة انتقادات واسعة من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها غير كافية من جهاز رقابي يفترض به حماية المستهلك من جشع التجار وليس دعوة المستهلكين لعدم الشراء.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

الجزائر.. اتحاد الكرة يعلق بعد تعرض نبيل بن طالب لـ"العنصرية" في ألمانيا

نبيل بن طالب (مواقع التواصل الإجتماعي)