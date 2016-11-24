البحرية الأمريكية: اختراق بيانات شخصية لأكثر من 134 ألف بحار

البحرية الأمريكية: اختراق بيانات شخصية لأكثر من 130 ألف بحار

قالت البحرية الأمريكية إن متسللين تمكنوا من اختراق حسابات أدخلتهم على معلومات حساسة تشمل أرقام التأمينات الاجتماعية لبحارة حاليين وسابقين بلغ عددهم 134386 بحارا.

وأضافت البحرية يوم الأربعاء أنه تم اختراق جهاز كمبيوتر محمول يستخدمه موظف بشركة (هيوليت باكارد إنتربرايز سيرفيسيز) كان يعمل على عقد يخص البحرية الأمريكية.

وقالت إن الشركة أبلغت البحرية بعملية الاختراق يوم 27 أكتوبر تشرين الأول وإنه سيتم إبلاغ البحارة المعنيين خلال الأسابيع القادمة.

وقال الأميرال روبرت بيرك قائد قطاع الأفراد بالبحرية الأمريكية "البحرية تأخذ هذا الحادث بجدية بالغة. هذه مسألة ثقة بالنسبة لبحارتنا."

ومضى قائلا إن التحقيق في الواقعة ما زال في مراحله المبكرة.

وقالت البحرية "في هذه المرحلة من التحقيق لم يظهر دليل يوحي بإساءة استخدام المعلومات التي تم الوصول إليها."