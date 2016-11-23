نائبة مسلمة في أستراليا مهددة بالقتل

آن ترد بقوة على التصريحات العنصرية

أفادت النائبة آن علي، أول برلمانية مسلمة من أصل مصري في البرلمان الفيدرالي الأسترالي، أنها هُددت بالقتل، عقب تصريحات وزير الهجرة في الأسترالية ضد المهاجرين المسلمين.

وأوضحت آن علي، في تصريحات صحفية، أنها تلقت تهديدات بقتلها وأسرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب شجبها تصريحات وزير الهجرة بيتر داتون.

وأضافت قائلة، "أنا لا أخشى الموت على نفسي، لكن أسرتي ليس لها ذنب، وتواجه حاليا تهديدًا بالقتل".

من جانبها، أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، أنها فتحت تحقيقا حول التهديدات الموجهة إلى علي وأسرتها.

وفي سياق متصل، تتواصل ردود الفعل الغاضبة في عموم البلاد، بعد تصريحات داتون أمس ضد المهاجرين، ووصفِه جلب رئيس الوزراء الأسبق، مالكوم فريزر، للمسلمين اللبنانيين بـ"الخطأ".

و دان عدد كبير من الأحزاب السياسية في البلاد ومؤسسات حقوق الإنسان و الكنائس والمجالس الإسلامية، تصريحات الوزير، في حين دافع رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم ترنبول، عن وزيره، وأوضح أنه لم يقصد في تصريحاته كافة المسلمين ذوي الأصول اللبنانية.

وكان رئيس الهجرة الأسترالي بيتر داتون قد ألقى اللوم في كلمة ألقاها خلال جلسة في البرلمان الأسترالي، على حكومة فريزر، بسبب السماح لدخول مسلمين لبنانيين إلى أستراليا في سبعينيات القرن الماضي.

وقال الوزير الأسترالي، أنه بحسب الوثائق المتوفرة فإن 33 شخصًا اتهموا بجرائم متعلقة بالإرهاب في البلاد، بينهم 22 شخصًا من أبناء الجيل الثاني والثالث لأشخاص من ذوي أصول لبنانية مسلمة.

من جانبه طالب "بل شورتن" رئيس حزب العمال الأسترالي المعارض، وزير الهجرة بالاعتذار عن تصريحاته، ووصفها بأنها "تبعث على الخجل".

كما طالب شورتن رئيس الحكومة، بإقالة وزيره داتون بسبب تصريحاته الأخيرة.

في يوليو/ تموز الماضي، فازت آن علي البالغة من العمر 49 عاماً بمقعدها في البرلمان الفيدرالي الأسترالي ممثلة لحزب العمال بمدينة بيرث، وهي أستاذة جامعية، وخبيرة مرموقة دولياً في "مكافحة الإرهاب".