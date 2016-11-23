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مسؤول: تنظيم الدولة بإمكانه شن هجمات بالغاز خارج سوريا

23/11/2016

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

حذر مسؤول كبير بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء من أن أعضاء تنظيم الدولة العائدين من سوريا ربما يشنون هجمات باستخدام غاز الخردل بعدما تعلموا كيفية استخدام هذه المادة السامة في مناطق القتال.

وخلص تحقيق للمنظمة في أكتوبر تشرين الأول إلى أن قوات الحكومة السورية كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور وأن أعضاء تنظيم الدولة استخدموا غاز الخردل.

وقال فيليب دنييه مدير قسم التوثيق في المنظمة خلال مؤتمر دفاعي في باريس "يبدو أن أحد المخاطر التي ينبغي علينا مواجهتها وتوفير أسلوب التعامل (المناسب) لها -بعد أن تعلم تنظيم الدولة كيفية صنع غاز الخردل- هو للأسف أن أحد الأشخاص الذين تعلموا كيفية صنع ذلك (غاز الخردل) سيعود إلى أحد بلداننا ويساعد في تنفيذ هجمات باستخدامها."

ويشعر مسؤولون غربيون بالقلق من أن تنظيم الدولة الذي يقاتل للدفاع عن أراض استولى عليها في سوريا والعراق سيدعو أتباعه والمتشددين العائدين من المنطقة لتصعيد الهجمات في الغرب.

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