فيديو: مليونا مشاهدة لشاب يوقظ صديقته بثعبانين عملاقين!

وصفت صحيفة ذا صن البريطانية، الشاب ديريك ديسو بأنه أسوأ حبيب في العالم على الإطلاق، حينما نفذ مقلباً مرعباً في حبيبته فحاول إيقاظها من نومها باستخدام اثنين من ثعابين الأناكوندا الحية العملاقة.

ونشر ديسو المقطع الذي صوره بمساعدة أصدقائه، على صفحته بموقع يوتيوب، ليحصد نحو مليوني مشاهدة خلال 10 أيام على نشره، بالإضافة لأكثر من 20 ألف تفاعل وتعليق.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يستعد مع اثنين من أصدقائه أحدهما يحمل كرتونة بها الثعبانين، والآخر يحمل كاميرا، لتنفيذ حيلة في صديقته النائمة داخل الغرفة، فيقوم أحدهم بإلقاء الثعبانين عليها، ثو يوقظها صديقها بطريقة مرعبة قائلاً "لا تتحركي هناك اثنين من الثعابين العملاقة على أطرافك.

ورصد صديقه ردة فعلها عبر الكاميرا، حيث بدأت بالصراخ مستغيثة بصديقها الذي انفجر في نوبة من الضحك رافضاً مساعدتها، بينما دخلت الفتاة في نوبة بكاء حتى حمل أحدهم الثعبانين بعيداً عنها.