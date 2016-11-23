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فيديو: أول قطار معلق في العالم

23/11/2016

أجرت الصين اختبارات على "قطار السماء" يوم الاثنين في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

تم البدء في اختبار القطار المعلق وعرباته ذات اللونين الأبيض والأسود والتي تشبه "الباندا" على خط سكة حديد معلق ولمسافة  تصل إلى كيلومتروأربعمائة متر ومن المقرر أن تستمر عملية الاختبار لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم تشغيله رسيما.

وقال خبراء إن القطار سيعد نقلة كبيرة في مجال السكة الحديد.

وأكد مسؤولون عن المشروع أن القطار المعلق يمكن أن يحمل نحو 200 شخص في وقت واحد ويعمل بسرعة 60 كيلومترا في الساعة وببطاريات ليثيوم الأقل ضررا  للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.

 

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