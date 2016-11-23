طائرة بدون طيار تهرب هاتفين محمولين إلى سجن دانمركي

سجن نايبورغ-(خدمة جوجل ستريت)

قال اتحاد السجون الدانمركي اليوم الأربعاء إن طائرة بدون طيار تمكنت من تهريب أشياء إلى زنزانة سجين في الطابق الرابع من سجن بالدانمرك لمساعدته فيما يبدو على الهرب.

وعبرت الطائرة المحملة بهاتفين محمولين ومنشار وعدد من المسامير أسوار سجن نايبورغ وتمكنت من توصيل هذه الأشياء بنجاح إلى السجين عن طريق نافذة زنزانته مساء أمس الثلاثاء قبل أن تختفي.

واكتشف حراس السجن الأمر على الفور وصادروا الأشياء لكنهم لم يمسكوا بالطائرة ولا الشخص الذي كان يتحكم فيها.

وقال كيم أوسترباي رئيس اتحاد السجون "من حسن الحظ أننا اكتشفناها هذه المرة لكن ربما لا يكون هذا هو الحال المرة المقبلة."