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شاهد: وزير خارجية قطر يؤكد دعم بلاده للبنان

23/11/2016

أكد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعم  بلاده للبنان، مهنئا الشعب اللبناني على تجاوزه أزمة الفراغ السياسي، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وعددا من كبار المسؤولين ببيروت.

ونقل وزير الخارجية القطري للرئيس اللبناني دعوة أمير قطر لزيارة الدوحة، معربا عن أمله في إحياء المؤسسات وتشكيل حكومة لبنانية.

وعقد وزير الخارجية القطري لقاءات عدة في العاصمة اللبنانية، التقى خلالها برئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، وبرئيس البرلمان نبيه بري، وبنظيره اللبناني جبران باسيل.

ولعبت قطر دورا مهما في إعادة الإعمار بلبنان بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي عام 2006، كما أنهى اتفاق الدوحة عام 2008 الاقتتال الداخلي اللبناني، ونجحت جهود الوساطة القطرية عام 2015 في إطلاق سراح الجنود اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).

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